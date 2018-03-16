Москва критикует Киев за нежелание пускать граждан России на голосование

Планы Киева не допустить россиян в дипломатические представительства России на Украине 18 марта в день выборов президента нарушают их права, заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Об этом сообщил "Интерфакс".

По его словам, "об этой угрозе демократии и гражданским свободам необходимо заявлять во весь голос на всех международных площадках, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы".

Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее в пятницу написал в Facebook:

"МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины – в Киеве, Харькове, Одессе и Львове – не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".

"Учитывая публичные акции протеста в украинском обществе, пренебрежение со стороны России законными требованиями украинской стороны, чтобы избежать провокаций и возможных тяжелых последствий, подразделения Нацполиции и Нацгвардии обеспечат в этот день надлежащую охрану всех дипломатических представительств и учреждений, а также прилегающих к ним территорий".

Украинская сторона резко критикует Россию за намерение провести президентские выборы в аннексированном Крыму.