В Москве объявлено, что российские дипломаты покинут Лондон 20 марта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила 16 февраля, что в ближайшее время информация об ответных мерах России будет доведена до Британии. "Решения об ответных мерах российской стороной приняты, и они не в ближайшие часы, но в ближайшее время будут доведены до британской стороны", – сказала "Интерфаксу" представитель дипломатического ведомства России.

Ранее в пятницу в Кремле пообещали, что ответные меры в отношении Британии "не заставят себя долго ждать". При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что "все шаги будут хорошо обдуманными и будут полностью соответствовать интересам нашей страны".



В ближайший вторник, 20 марта, 23 российских дипломата покинут Великобританию, сообщил в пятницу телеканал "Россия-24" (ВГТРК). Ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что значительная часть дипломатов, которые выдворяются из Великобритании по решению властей этой страны, уедут в Москву на следующей неделе, сообщил "Интерфакс".

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении британских властей выслать 23 российских дипломата.

В интервью "России 24" посол также отметил, что в результате высылки российских дипломатов персонал посольства значительно сократится, что ощутимо повлияет на работу посольства.