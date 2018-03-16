Могерини: "Аннексия Крыма – вызов международной безопасности"

16 марта исполнилась очередная, четвёртая, годовщина проведения в Крыму так называемого референдума о статусе полуострова. После референдума в Крыму, в одностороннем порядке, была провозглашена независимая "Республика Крым", подписавшая с Россией соглашение, по которому территория Крыма объявлялась частью Российской Федерации.

Европейский союз, спустя четыре года российской аннексии Крыма и Севастополя, по-прежнему, твердо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в декларации Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Европейский союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права. Аннексия Крыма "по-прежнему является прямым вызовом международной безопасности и имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает единство и суверенитет всех государств".

Европейский союз будет придерживаться санкций, и вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть аналогичные меры непризнания в соответствии с резолюцией 68/262 Генассамблеи ООН. Европейский союз не признает проведение выборов Россией в Крыму, говорится в декларации.

"После незаконной аннексии ситуация с правами человека на Крымском полуострове ухудшилась. Жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями основных свобод, такими как свобода выражения мнений, религии или убеждений и ассоциации, а также право на мирные собрания. Права крымских татар были серьезно нарушены за счет закрытия крымскотатарских СМИ, запрета деятельности Меджлиса, их самоуправления, преследования его лидеров и членов их общины. Крымским татарам, украинцам и всем этническим и религиозным общинам на полуострове должна быть обеспечена возможность поддерживать и развивать свою культуру, традиции, образование и самобытность", – подчёркивается в декларации главы Внешнеполитического ведомства ЕС, о чём сообщает сайт "Крым.Реалии".

В Европейской союзе вновь призывают российские власти к немедленному освобождению Олега Сенцова, Александра Кольченко, Николая Семены и всех, кто был задержан и приговорен в условиях нарушения основ международного права.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.