В Москве арестованы 9 активистов оппозиционного движения

В Москве вечером в пятницу суд заключил под стражу на два месяца девятерых активистов оппозиционного движения "Новое величие". Их обвиняют в организации экстремистского сообщества. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката.

Среди арестованных предполагаемый лидер движения Руслан Костыленков и несовершеннолетняя девушка. В квартирах активистов прошли обыски, на которых присутствовали сотрудники ФСБ. На опубликованном в соцсетях видео допроса Костыленкова активист говорит, что движение, о котором ранее практически не было ничего известно, планировало "организовывать митинги" и "устраивать акции прямого действия против сотрудников правоохранительных органов".

В преддверии выборов президента России в нескольких городах были арестованы оппозиционно настроенные активисты, главным образом анархисты. В Пензе 15 марта суд продлил срок содержания под стражей пяти антифа-активистам. Некоторые из арестованных пожаловались правозащитникам на пытки, которые применили к ним сотрудники ФСБ, чтобы "выбить" показания.