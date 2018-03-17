Украина протестует против выборов президента России в Крыму

Украина направила Генеральному секретарю ООН и всем странам-членам организации официальное письмо протеста против проведения в аннексированном Россией Крыму и Севастополе выборов президента России 18 марта.

Письмо включает в себя текст заявления МИД Украины и обращения Верховной Рады, в котором содержится призыв ввести дополнительные санкции против органов власти России в связи с проведением голосования в Крыму.

Евросоюз и Соединенные Штаты ранее не признали выборы в Госдуму России, проведенные на территории Крыма, и легитимность избранных от Крыма и Севастополя депутатов.

Власти Украины в пятницу заявили, что в связи с проведением выборов в Крыму не позволят гражданам России, кроме дипломатов, в воскресенье проголосовать на выборах президента в российском посольстве и консульствах на территории Украины. Российский МИД выразил "возмущение" в связи с этим, а посольство в Киеве призвало Украину все же обеспечить возможность для граждан России проголосовать.