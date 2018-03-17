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Си Цзиньпин единогласно избран председателем КНР на новый срок

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин переизбран председателем КНР на второй пятилетний срок.

За него единогласно проголосовали 2970 членов Всекитайского собрания народных представителей в Пекине.

Лидер компариии Китая переизбран также на должность председателя Центрального военного совета КНР.

Ранее в Китае были одобрены поправки к конституции, согласно которым отменено ограничение в два срока на замещение должности председателя КНР - Си Цзиньпин сможет оставаться во главе государства неограниченное число раз.

Китайского лидера уже поздравил президент России Владимир Путин, назвавший его в поздравительной телеграмме своим "другом".

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