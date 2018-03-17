В штабы Навального в Новокузнецке и Петербурге пришла полиция

В России в субботу 17 марта "день тишины" презед выборами президента 18 марта. Запрещена предвыборная агитация в СМИ.

Из разных регионов России в субботу - как и в предыдущие дни - поступают сообщения о задержаниях сторонников оппозиционера Алексея Навального и обысках в штабах так называемой "забастовки избирателей". В Новокузнецке в субботу, как сообщает Сибирь.реалии, сотрудники полиции задержали нескольких волонтеров. Более двадцати правоохранителей пришли в офис, чтобы изъять компьютерную технику. Свои действия они объяснили расследованием дела о порче баннера одного из кандидатов в президенты. Полицейские отказались объяснить, какое отношение имеет оргтехника штаба к инциденту.

Представители штаба заявили корреспонденту "Сибирь.Реалии", что таким образом в Кемеровской области власти пытаются сорвать программу по наблюдению на президентских выборах. В частности, в штабе была парализована работа по выдаче волонтерам направлений на избирательные участки, а на изъятых ноутбуках находились необходимые для этого документы.

В Петербурге сотрудники полиции также пришли в штаб Навального. Задержан муниципальный депутат Даниил Кен.

Представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт накануне подвергла критике Центральную избирательную комиссию России за отказ в регистрации наблюдателей от "независимых СМИ" - очевидно, имея в виду издания "Молния" и "Левиафан", от которых хотели зарегистрироваться наблюдателями сторонники Навального.