Би-би-си: полиция обеспокоена безопасностью россиян в Лондоне

Британская полиция - после покушения на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и убийства бывшего бизнес-партнера Бориса Березовского Николая Глушкова - обеспокоена безопасностью некоторых граждан России, живущих в Великобритании. Как сообщает Би-би-си, представители полиции связались с несколькими россиянами, получившими в Британии убежище, чтобы обсудить с ними вопрос об их безопасности.

С кем конкретно говорили полицейские - не сообщается. Бывший зять Березовского Егор Шуппе подтвердил Би-би-си, что после смерти Глушкова говорил с полицией.

В Лондоне живут, в частности, бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, критикующий Кремль предприниматель Евгений Чичваркин, один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев.

В отравлении Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери официальный Лондон подозревает Россию. Отношения между Британией и Россией в последние дни резко обострились, обе страны выслали по 23 дипломата. Глава британского МИД Борис Джонсон подчеркнул, что власти страны не допустят "русофобии", однако могут проверить происхождение богатств граждан России, живущих в Лондоне и так или иначе связанных с Кремлем.

Выводов о том, кто мог стоять за убийством Глушкова, который, по некоторым данным, был задушен, у полиции пока нет. Полиция подчеркивает, что пока нет оснований связывать покушение на Скрипаля и убийство бывшего коллеги Березовского.