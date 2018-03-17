В США сотрудник концерна "Калашников" может получить 5 лет тюрьмы

Гражданин России, сотрудник концерна "Калашников", готов признать свою вину в попытке нарушить закон США об экспорте оружия. Американское издание Washington Post сообщило об этом со ссылкой на источники в суде.

Евгений Спиридонов, 39-летний москвич, был арестован 27 января 2018 года в аэропорту Лос-Анджелеса при посадке на самолет, вылетавший в Россию. Несмотря на то что концерн "Калашников" находится под санкциями США, Спиридонов заказал запрещенный к вывозу оптический прицел у дилера в штате Пенсильвания. Следователи узнали о сделанном заказе от самого продавца и проследили поставку заказанного прицела до отеля в Лас-Вегасе, где остановился Спиридонов.

Камеры наблюдения зарегистрировали получение Спиридоновым посылки у регистрационной стойки гостиницы. Затем агенты следили за ним во время завтрака, поехали за ним в аэропорт и проверили его багаж, в котором находился прицел, после чего задержали.

По американским законам вывоз оружейных деталей без необходимого оформления экспортной лицензии или попытка обойти законные требования наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.