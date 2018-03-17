К дому, где жил Борис Немцов сегодня пришли его соратники и друзья

В Москве к дому на улице Малая Ордынка, где жил Борис Немцов, сегодня пришли гражданские активисты, которые не присутствовали в пятнцицу, 16 марта, на церемонии открытия таблички памяти убитого оппозиционного политика.

В субботу, в три часа дня, более ста человек пришли с цветами к дому Немцова. Среди них были Илья Яшин и Алексей Навальный вместе с женой. Основатель Фонда борьбы с коррупцией назвал Немцова великим человеком и поблагодарил всех, кто добивался установки таблички. Он вновь призвал найти заказчиков убийства.

Около десяти полицейских наблюдали за происходящим, но не мешали участникам акции. О том, что мэрия одобрила заявку на установку мемориальной доски, мэр Москвы Сергей Собянин объявил в конце февраля.

Как отмечает "Эхо Москвы", некоторые соратники Немцова вчера отказались участвовать в открытии памятного знака, поскольку в ации участвовала кандидат в президенты Ксения Собчак. В частности, такую позицию выразили родственники Бориса Немцова (кроме его сына Антона, приехавшего на Малую Ордынку) и члены движения "Солидарность".