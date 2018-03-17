В Афинах полиция перехватила конверт с пулей, отправленный главе МИД

Конверт с пулей и письмом, содержащим угрозы, отправленный на имя министра иностранных дел Греции, был перехвачен греческой полицией. Никос Котциас в последние месяцы неоднократноп получал послания с угрозами, сообщает агентство Reuters. Так, например, в одном из конвертов, отправленном на имя министра в феврале, было три пули.

Никос Котциас – постоянный участник переговоров с Македонией по спорному для обеих сторон вопросу об одноимённом названии провинции в Греции и государства Македония. Греция требовала изменения названия соседней Македонии с момента её выхода из Югославии в 1991 году.

В ближайшее время греческий министр вновь отправится в столицу Македонии город Скопье, где продолжатся переговоры о названии "Македония". Афины и Скопье выразили взаимное согласие ускорить переговоры. Проблема названия государства Македония остаётся для Скопье одним из препятствий на пути к присоединению к НАТО и Европейскому Союзу.