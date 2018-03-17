Наблюдатели от Алексея Навального прибыли в Чечню для работы на участках во время президентских выборов. Как сообщает "Эхо Москвы", всего туда приехали более 50 человек.

Несколькими часами ранее, в субботу 17 марта, партия "Яблоко" отозвала свои направления, которые были выданы соратникам Навального. Такой шаг был сделан из соображений безопасности, пояснил руководитель правозащитной фракции "Яблока" Валерий Борщев. Однако, юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов заявил "Эху Москвы", что наблюдатели штаба Навального будут работать на выборах в Чечне, насмотря на решение "Яблока".

Некоторые из прибывших в Чечню наблюдателей в субботу побывали в участковых избирательных комиссиях, где, как сообщается, их направления "были приняты".

Днём ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Телеграм-канале пригласил Навального приехать в республику и самому посмотреть, как проходит голосование.