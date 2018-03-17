В России открылись первые участки для голосования на выборах президента

На Дальнем Востоке началось голосование на выборах президента России. Первыми на участки для голосования прибывают жители Камчатского края и Чукотского автономного округа.

В центральной части России, на Северном Кавказе и северо-западе страны участки откроются в 8 часов утра по московскому времени. Последними начнут голосовать жители Калининградской области, самого западного региона России, участки здесь закроются в 21 час московского времени, после чего станут известны первые результаты голосования на всей территории страны.

Выборы президента России проходят в седьмой раз. Глава государства избирается на шесть лет. Согласно Конституции России, президентом может быть избран гражданин в возрасте не моложе 35 лет, постоянно живущий в стране не менее 10 лет. Порог явки, без достижения которого выборы считались бы несостоявшимися, не установлен.

В бюллетенях для голосования записаны имена восьми кандидатов (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

18 марта за ходом выборов можно будет следить в онлайн-трансляции на сайте Радио Свобода, а с 21 часа в прямом эфире начнётся подведение итогов голосования.