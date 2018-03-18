В 10 селах на Камчатке и Чукотке отмечена 100% явка на выборах

В России началось голосование на президентских выборах. Первыми избирательные участки открылись на Дальнем Востоке, где явка к 12 часам местного времени превысила 28 процентов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Так, на Камчатке за четыре часа проголосовали более 30 процентов избирателей, на Чукотке – свыше 47 процентов. А в десяти селах Камчатки и Чукотки явка составила сто процентов, передаёт Интерфакс.

По информации агентства избирателей активно привлекают на участки. На Сахалине продают продукты по ценам на 15-20 процентов ниже , чем в магазинах. В Магаданской области избирателям предлагают измерить артериальное давление и уровень сахара.

На сайте Движения в защиту прав избирателей "Голос" опубликованы более тысячи сообщений наблюдателей о нарушениях на выборах. Так, некоторые камеры на участках на Камчатке и Чукотке расположены слишком далеко от урн, или же таким образом, что при подходе избирателя к урнам их и вовсе не видно. Из региона также поступили сообщения и об "аномально высокой явке" на некоторых участках.

В Биробиджане командир ракетной части, угрожая лишить денег,заставил фотографироваться на участке в качестве доказательства того, что военнослужащие проголосовали. На некоторых участках книги со списками избирателей не прошиты, что подтверждает скриншот, отмечают наблюдатели..

В Южно-Сахалинске в момент открытия участка № 295 в урне уже находились бюллетени. Об этом сообщили в твиттере местные наблюдатели. В Центризбиркоме уже заявили, что это проголосовали члены комиссии, наблюдатели и полицейские.

Выборы президента России проходят в седьмой раз. Глава государства избирается на шесть лет. Порог явки, без достижения которого выборы считались бы несостоявшимися, не установлен. В бюллетенях для голосования восемь кандидатов.

18 марта за ходом выборов можно будет следить в онлайн-трансляции на сайте Радио Свобода, а с 21 часа в прямом эфире начнётся подведение итогов голосования.