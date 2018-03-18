Глава британского МИД: ответные меры России нанесут вред россиянам

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает зеркальный ответ России на высылку Лондоном её дипломатов "бессмысленным". "Эти бесполезные меры ударят лишь по простым россиянам, поскольку отнимут у них безобидную возможность выучить английский или запросить визу",написал Джонсон в воскресенье вкомментарии для британской газеты The Sun.

Россия становится все более одинокой и изолированной. У Путина, по словам британского министра,в отличие от Великобритании нет "друзей" среди других стран.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов в связи с отравлением в английском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Британские власти обвиняют Россию в организации отравления Скрипаля нервно-паралитическим веществом. Глава британского МИД Борис Джонсон сказал, что есть все основания полагать, что приказ об этом отдал лично Владимир Путин. В ответ на это российские власти заявили о решении выслать 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве. Кроме того, будет закрыто представительство Британского совета в России и генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

Решение о прекращении деятельности в России Британского совета является совершенно несимметричным, а главное - навредит больше всего россиянам, считают российские деятели культуры. Глава издательства "Новое литературное обозрение" Ирина Прохорова отметила, что культура – лучшая дипломатия, а ведение дипломатической войны через крушение культурных институций напоминает вандализм. Сопредседатель оргкомитета премии "Просветитель" Александр Гаврилов напомнил в этой связи, что Британский совет на протяжении очень многих лет знакомил русских деятелей искусства, писателей, организаторов культурных процессов с лучшими практиками в мире. Делал это щедро и системно, по сути, выполняя работу, которую должны были делать российские власти, сказал Гаврилов.