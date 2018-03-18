Уже появляются сообщения о потенциальных нарушениях процедуры голосования
Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на президентских выборах.
Об этом сообщает Интерфакс. Путин, как и в прошлые годы, голосовал на избирательном участке в здании Российской академии наук.
После того, как Путин опустил бюллетень в урну для голосования, он сказал, что уверен в правильности программы, которую предлагает для страны и будет считать успешным для себя любой процент голосов, который позволит исполнять обязанности президента. Ранее сообщалось, что Кремль рассчитывает на победу "основного кандидата" при явке 70 процентов.
Избирательные участки сегодня открылись по всей России – от Дальнего Востока до Калининграда. Власти заяляют, что они проходят при высокой явке. Так, по данным ЦИК, явка на Камчатке к 18 часам местного времени составляет 63 процента, а на Чукотке - 76 процентов. Независимые наблюдатели сообщают о нарушениях в ходе голосования.Так, некоторые камеры на участках расположены слишком далеко от урн, сообщается об умерших людях, внесенных в список избирателей и подвозе бюджетников на участки для голосования.
В аннексированном Крыму открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России.
На полуострове зарегистрировалось рекордное число наблюдателей — более 40 человек из 20 стран мира, в том числе из Германии, Швеции, Дании и Украины, сообщает "МБХ-медиа".
В январе Рефат Чубаров – председатель Меджлиса крымско-татарского народа (в России эта организация признана экстремистской) призывал крымчан бойкотировать выборы президента России. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов угрожал увольнением чиновникам, которые призывают подчиненных не идти на выборы.
Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский союз ввести санкции в отношении лиц, которые организовывают выборы президента России в аннексированном Крыму.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини ранее заявила, что Евросоюз не признает выборы в аннексированном Крыму.
Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права. 12 марта ЕС продлил еще на полгода санкции в отношении России, которые были введены против Кремля в 2014 году из-за российской аннексии Крыма. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".
Сегодня в Крыму помимо выборов президента пройдут различные акции и мероприятия, посвященные четвертой годовщине так называемого присоединения полуострова к России.Решение перенести президентские выборы именно на эту дату ранее принял российский парламент и подписал президент Путин. Свою предвыборную кампанию Путин завершил в Крыму.
В России проходит голосование на выборах президента страны
В избирательном бюллетене 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.
Это, как напоминает агентство "Интерфакс", максимальное количество кандидатов с 2000 года, когда за пост президента боролись семь человек.
Выборы президента России пройдут во всех 85 регионах страны, на более чем 97 тыс. 300 избирательных участках, образованных на территории России, и на 401 участке за рубежом. В них сможет принять участие более 100 миллионов человек. В том числе впервые голосование состоится в Крыму и Севастополе, аннексированных Россией в 2014 году.
Избирательные участки откроются в 79 российских воинских частях, в том числе 18 участков - на военных объектах за рубежом. Проголосовать смогут и в Сирии, где откроется один избирательный участок - в российском посольстве в Дамаске. На российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии уже прошло досрочное голосование. Как и в Арктике. Военные, которые несут службу в отдаленных районах, смогут проголосовать с помощью переносных урн.
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