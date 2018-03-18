Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин проголосовал на президентских выборах.

Об этом сообщает Интерфакс. Путин, как и в прошлые годы, голосовал на избирательном участке в здании Российской академии наук.

После того, как Путин опустил бюллетень в урну для голосования, он сказал, что уверен в правильности программы, которую предлагает для страны и будет считать успешным для себя любой процент голосов, который позволит исполнять обязанности президента. Ранее сообщалось, что Кремль рассчитывает на победу "основного кандидата" при явке 70 процентов.

Избирательные участки сегодня открылись по всей России – от Дальнего Востока до Калининграда. Власти заяляют, что они проходят при высокой явке. Так, по данным ЦИК, явка на Камчатке к 18 часам местного времени составляет 63 процента, а на Чукотке - 76 процентов. Независимые наблюдатели сообщают о нарушениях в ходе голосования.Так, некоторые камеры на участках расположены слишком далеко от урн, сообщается об умерших людях, внесенных в список избирателей и подвозе бюджетников на участки для голосования.