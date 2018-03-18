Трамп критикует ФБР, хочет прекратить расследование о сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике Федеральное бюро расследований (ФБР) и приветствовал увольнение ветерана спецслужбы Эндрю Маккейба как "великий день для демократии". По словам его адвоката, этим увольнением Трамп надеется положить конец расследованию предполагаемого сговора между президентской кампанией и Россией.

Увольнение Эндрю Маккейба - бывшего заместителя директора ФБР Джеймса Коми - критики расценивают как "опасную уловку" по дискредитации важного правоохранительного агентства США, а также по дискредитации работы Роберта Мюллера, специального прокурора, расследующего вмешательство России в избирательную кампанию 2016 года. Как отмечает Франс Пресс, Маккейб является потенциальным ключевым свидетелем в расследовании возможного российского вмешательства.

Трамп в субботу через Twitter осудил предполагаемую "огромную утечку, ложь и коррупцию на самых высоких уровнях ФБР, Министерства юстиции и Госдепартамента". Он также повторил критику расследования, проводимого Мюллером, назвав его "охотой на ведьм".

Ранее адвокат Трампа Джон Доуд в интервью изданию "Дейли бист" выразил надежду, что заместитель генерального прокурора Род Розенштейн возглавит деятельность Офиса профессиональной ответственности ФБР и положит конец расследованию предполагаемого сговора, начатого боссом Маккейба Джеймсом Коми, основанием для которого стало, как он выразился, "мошенническое и коррумпированное Досье".

Маккейб, который подвергался регулярным атакам Трампа, был уволен Министерством юстиции в пятницу вечером, всего за два дня до того, как он должен был выйти на пенсию после 21 года службы в ФБР. Критики Трампа считают, что увольнение Маккейба является шагом в планах Трампа уволить прокурора Мюллера, что может спровоцировать конституционный кризис.