В ОБСЕ не комментируют запрет на голосование на Украине

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не будет комментировать решение Украины блокировать находящимся в стране россиянам доступ на участки для голосования на выборах президента России. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Томас Раймер, передает "Украинская правда". По его словам, голосование на выборах в другой стране регулируется двусторонними соглашениями между государствами.

В Киеве сегодня усилена охрана российского посольства. В здание пускают только людей с дипломатическим статусом, другие лица и граждане России на территорию дипмиссии допускаться не будут. Об этом сообщает Интерфакс.

Во Львове полиция и Национальная гвардия также допускают в здание консульства только сотрудников по списку. По данным агентства РИА Новости, здесь же собрались участники движения "Национальный корпус". Они намерены устраивать идущим в здание "коридор позора". В Одессе полиция перекрыла проезд и проход к зданию консульства России,входы на территорию консульства оцеплены. Возле российского консульства в Харькове собираются представители националистических организаций. Обстановка там, по данным МВД Украина, пока спокойная.

23 февраля глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что ведомство направило ноту протеста Москве из-за проведения выборов президента России на территории аннексированного Крыма. Киев также предостерег российские власти от попыток организовать голосование на территории Донбасса. В украинском МИДе заявили, чтоорганизация выборов в российских дипломатических представительствах на территории Украины возможна только после выполнения этих двух условий.

16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что граждане России, за исключением дипломатов, не будут допускаться на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента.

В России осудили действия украинских властей, посчитав их нарушением международных норм и прав человека.

По данным ЦИК, Парламентская Ассамблея и структуры ОБСЕ получили указание проводить мониторинг соблюдения на Украине прав россиян, пожелавших проголосовать на выборах президента России, сообщает Интерфакс.