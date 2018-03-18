Протурецкие силы заняли центр сирийского города Африн

Вооруженные формирования, поддерживаемые Турцией, вошли в центр сирийского города Африн. Город был целью почти двухмесячного наступления турецких войск против милиции сирийских курдов. Анкара рассматривает курдские силы в анклаве Африн вдоль своих границ как террористов из-за их связей с курдскими повстанцами в самой Турции.

18 марта частное турецкое информационное агентство Доган сообщило, что поддерживаемые турецкими войсками сирийские боевики "установили контроль" за центром Африна.

Группа мониторинга прав человека заявила, что сирийские боевики вошли в город вместе с турецкими войсками при поддержке интенсивных воздушных ударов. В последние дни тысячи жителей покинули этот район.