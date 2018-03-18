Центризбирком сообщил о хакерской атаке на свои ресурсы

Центризбирком зафиксировал кибератаку на свой информационно-справочный центр. Об этом агентству "Интерфакс" сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

Ранее Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, что похожую атаку ночью удалось отбить. По ее словам, ресурс атаковали из 15 стран.

Избирательные участки сегодня открылись по всей России – от Дальнего Востока до Калининграда. Власти заявляют, что они проходят при высокой явке. Так, по данным ЦИК, явка на Камчатке к 18 часам местного времени составляет 63 процента, а на Чукотке - 76 процентов. Независимые наблюдатели сообщают о нарушениях в ходе голосования. Например, некоторые камеры на участках расположены слишком далеко от урн, сообщается об умерших людях, внесенных в список избирателей и подвозе бюджетников на участки для голосования.

