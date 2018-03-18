В Южной Корее завершились зимние Паралимпийские игры

В Южной Корее завершились Паралимпийские игры. Первое место в медальном зачёте заняла сборная из США. Паралимпийские спортсмены из России заняли второе место. На третьем месте – сборная Канады. Всего было разыграно 80 комплектов наград.
Больше всего наград среди российских паралимпийцев завоевала Михалина Лысова. Она соревновалась в лыжной и биатлонной гонке среди атлетов с нарушением зрения.
Из-за допингового скандала спортсмены из России выступали на Паралимпиаде под нейтральным флагом.
В августе 2016 года Международный паралимпийский комитет отстранил российскую сборную в полном составе от участия в Паралимпиаде в Бразилии из-за допинга. В декабре 2017 года отстранение паралимпийцев было продлено. Международный паралимпийский комитет объяснил свое решение тем, что Россия не выполнила все необходимые требования.
На зимние Олимпийские игры в Пхёчхане российские спортсмены были также допущены под нейтральным флагом как "Олимпийские атлеты из России". Международный олимпийский комитет утвердил список из 169 допущенных к соревнованиям россиян. Многие известные спортсмены в него не вошли.
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