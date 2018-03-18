В Грузии граждане РФ не имеют возможности голосовать на выборах

В Грузии, где проживают много граждан России, не открылся ни один избирательный участок. Россиянам, желающим принять участие в голосовании, рекомендуют ехать в соседние государства. Сотрудник "Секции интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии", отказавшийся назвать своё имя, сообщил Радио Свобода, что на территории, подконтрольной Тбилиси, в воскресенье не открылся ни один избирательный участок.

Сотрудник Секции объяснил это тем, что между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Он сообщил, что российские дипломаты и консульские работники советуют россиянам, желающим участвовать в выборах, ехать в Ереван или Баку, где открылись избирательные участки для граждан РФ. Собеседник Радио Свобода не упомянул Абхазию и Южную Осетию, хотя там открылись избирательные участки для граждан России.

По официальным данным, десятки тысяч жителей Грузии имеют российские паспорта. Так же как тысячи туристов, находящихся в стране в момент выборов.