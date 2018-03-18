Украина: полиция и националисты не пускают россиян на выборы

С самого утра воскресенья посольство России в Киеве перекрыли металлическими решетками. Полицейские и бойцы Национальной гвардии Украины не пропускают россиян, желающих проголосовать на президентских выборах. В тоже время сотрудников посольства, в том числе членов избирательной комиссии, в здание пропустили. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.

Входы и подъезды к зданию блокируют и националисты под лозунгом "Нет выборам Путина в Украине". В акции участвуют около сотни представителей ВО "Свобода", "Национального корпуса". Радикалы поставили у входа фигуру медведя с балалайкой, "ватника" в ватных сапогах и "памятник Путину" в золоте. Вдоль проезжей части выставлены баннеры с фотографиями украинцев, погибших в Донбассе.

Несколько десятков националистов пикетируют и генеральные консульства России во Львове, Харькове и Одессе с плакатами: "Ни одного голоса оккупанту", "Крым – это Украина", "Чемодан-вокзал-Россия", "Выборы на крови".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков накануне заявил, что режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове 18 марта не будет предусматривать доступ к этим объектам россиян, за исключением дипломатов. Такое решение украинские власти приняли в ответ на незаконное проведение президентских выборов в аннексированном Россией Крыму.

В России осудили действия украинских властей, посчитав их нарушением международных норм и прав человека. Во внешнеполитическом ведомстве Украины утверждение о нарушении международных правозащитных норм назвали кощунсвом. "Незаконным является проведение Россией нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война в Донбассе, захват заложников", - написала в твиттре пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Беца.

Ассоциация российских НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль" обратилась в международные

правозащитные организации, а также к Верховному предствителю Совета Европы по правам человека в связи с блокированием доступа россиянам на избирательные участки на Украине, сообщает Интерфакс.