Все кандидаты в президенты России проголосовали на выборах. Первым это сделал действующий президент России Владимир Путин, последней - кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак. Как сообщает корреспондент РБК, Собчак голосовала по открепительному талону. По её словам, она решила попробовать эту систему.

Все кандидаты, кроме Бориса Титова, голосовали в Москве. Титов - в селе Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.

На пост президента России на выборах 2018 года претендуют действующий глава государства Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель "Яблока" Григорий Явлинский, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, лидер Партии роста Борис Титов, лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин и кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин.