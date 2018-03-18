Дипломат из КНДР отправился готовить встречу Трампа и Ким Чен Ына

Высокопоставленный дипломат из КНДР Чо Кан Иль, занимающийся североамериканскими вопросами, отправился в Финляндию в воскресенье для переговоров с США и Южной Кореей. Поездка дипломата из Северной Кореи, как считается, должна подготовить возможную встречу между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Информационное агентство Рёнхап сообщает, что Чо был замечен в аэропорту Пекина в воскресенье перед посадкой в Финляндию. В докладе упоминаются неназванные "дипломатические источники" в Сеуле, которые сообщают, что Чо примет участие во встрече с бывшими дипломатами США, включая бывшего посла США в Южной Корее Кэтлин Стивенс и экспертов по безопасности из Южной Кореи.

Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что встреча будет напоминать так называемый диалог Трек 2, в котором участвовали должностные лица Северной Кореи и бывшие официальные лица и эксперты США. Чо был в составе делегации Северной Кореи, находившейся на зимних Олимпийских играх в Южной Корее.

В субботу министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём завершила три дня переговоров в Стокгольме со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо. Она заявила по окончании, что они обсудили "возможности и вызовы для продолжения дипломатических усилий по мирному урегулированию" спора о безопасности Кореи. Швеция, как считается, является возможной площадкой для саммита США и Северной Кореи, хотя более вероятно, что местом проведения будет деревня на южнокорейской стороне демилитаризованной зоны между Кореями. Трамп согласился встретиться с Кимом в мае. До сих пор Северная Корея еще не комментировала публично то, что она надеется получить от переговоров.