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Чичваркин провёл акцию протеста у посольства России в Лондоне

Евгений Чичваркин на акции протеста в Лондоне, 18 марта 2018 года

Бизнесмен Евгений Чичваркин устроил акцию протеста напротив здания посольства России в Лондоне. Бывший владелец компании "Евросеть" призвал бойкотировать президентские выборы.

Участники акции развесили красные шарики и развернули плакаты за уход действующего президента России Владимира Путина. Сам бизнесмен обращался к пришедшим в посольство российским гражданам, агитировал их не голосовать и "переходить на светлую сторону".

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