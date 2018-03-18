СМИ: Скрипаля могли отравить через вентиляцию автомобиля

Бывшего разведчика Сергея Срипаля и его дочь могли отравить нервно-паралитическим веществом через вентиляционную систему автомобиля. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники в спецслужбах Великобритании. По данным телеканала, под воздействие вещества после инцидента могли попасть около 40 человек.

Вчера полиция Лондона опубликовала фотографию автомобиля Скрипаля. Полицейские попросили тех граждан, которые могли видеть автомобиль в день отравления бывшего разведчика 4 марта, сообщить об этом в полицию.

В декабре 2004 года ФСБ арестовала Скрипаля по обвинению в сотрудничестве с английской разведкой. В августе 2006 года Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор, Скрипаль был лишен всех званий и осужден на 13 лет тюремного заключения. В 2010 году он был помилован наряду с тремя другими россиянами. Позже их обменяли на задержанных в США российских агентов.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии из-за отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери. Британские власти обвиняют Россию в организации отравления Скрипаля. Глава британского МИД Борис Джонсон сказал, что есть все основания полагать, что приказ об этом отдал лично Владимир Путин. К обвинениям против России также присоединились США, Франция и Германия.

14 марта Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов. 17 марта российская сторона сообщила об аналогичной мере, а также о закрытии генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и о прекращении работы в России Британского совета.