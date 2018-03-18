Украина: полиция заявила, что 18 марта "нарушений порядка" не было

В Киеве и других городах Украины в воскресенье, 18 марта, были повышены меры безопасности вблизи официальных представительств России. Ранее украинские власти объявили, что голосовать на российских выборах смогут только дипломаты. Украинская полиция усилила охрану посольства России в Киеве и консульств в Одессе, Львове и Харькове.

Участники украинских националистических групп собрались в Киеве у здания посольства России, заранее объявив, что не допустят российких граждан на участки для голосования, находящиеся на украинской территории.

Россия обвинила Украину в нарушении международных норм и назвала действия Киева вмешательством во внутренние дела Российской Федерации. В заявлении российского МИД отмечалось, что действия украинской стороны в связи с российскими выборами могут усугубить и без того напряжённые отношения между двумя странами.

Украинская полиция к вечеру воскресенья объявила, что никаких серьезных нарушений общественного порядка 18 марта отмечено не было.

На Украине живут миллионы этнических русских, но нет сведений, сколько из них зарегистрированы в качестве избирателей, отмечают западные источники. Российское издание Gazeta.ru сообщило со ссылкой на Центризбирком, что на Украине, в российском консульстве, зарегистрировано 72 тысячи российских граждан.