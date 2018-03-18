"Свобода" выясняет обстоятельства инцидента со штабом Собчак

Радио Свобода/Свободная Европа выясняет обстоятельства инцидента с избирательным штабом кандидата в президенты России Ксении Собчак. Как сообщила Собчак, в ночь с пятницы на субботу видеожурналисты Александр Расторгуев и Мария Павлова, имея статус доверенных лиц кандидата в президенты, подписали незаполненные бланки о направлении наблюдателей в избирательные участки.

18 марта Расторгуев и Павлова по заданию редакции Радио Свобода находились в Грозном для съемок документального фильма о выборах президента России. Радио Свободная Европа/Радио Свобода запрещает сотрудничающим с медиа-корпорацией журналистам участвовать в политической и партийной деятельности.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода – некоммерческая медиакорпорация, финансируемая за счет грантов, предоставляемых Конгрессом США, распространяющая информацию на различных платформах для аудитории в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии и Ближнего Востока.