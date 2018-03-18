Владимир Путин "начал думать" о будущем премьер-министре

Центризбирком сообщает, что после обработки данных с 80-ти процентов избирательных участков, Владимир Путин набирает 76,18 процента голосов избирателей. Продолжающаяся обработка бюллетеней показывает, что результаты Павла Грудинина и Владимира Жириновского постепенно снижаются относительно результатов Путина: у Грудинина 12,3 процента у Жириновского 5,98 процента.

Победиль голосования Владимир Путин, выступая в своём штабе 18 марта после завершения выборов, заявил, что пока не планирует никаких конституционных реформ. Отвечая на вопрос, кто будет новым премьер-министром, Путин пояснил, что начинает думать об этом с сегодняшнего дня. Он добавил, что все объявления будут сделаны после инаугурации.

Западные СМИ отмечают его комментарий в связи с расследованием покушения на жизнь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в английском городе Солсбери. Он утверждает, что сам узнал об инциденте в Солсбери из новостей. "Это чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо", — заявил Путин. По его словам, Россия не располагает веществом, которым отравили Скрипаля и его дочь Юлию. "Если бы это было боевое отравляющее вещество, люди, конечно, погибли бы на месте. У России нет таких средств, мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей", — сказал президент