Трамп впервые подверг личной критике спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп подверг критике специального прокурора Роберта Мюллера, которые возглаявляет расследование вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. Трамп назвал расследование нечестным и вновь заявил, что в ходе предвыборной кампании никакого сговора между его штабом и Россией не было.

Днём ранее адвокат Трампа Джон Дауд заявил, что расследование Мюллера необходимо закончить. Адвокат сначала уточнил, что сделал это заявление от лица президента, но вскоре подчеркнул, что говорил от себя лично.

Трамп не первый раз критикует расследование возможного участия Москвы в президентской кампании, но впервые назвал Мюллера по имени напрямую, что вызвало предостережения со стороны его однопартийцев о недопустимости вмешательства в расследовании, сообщает Би-би-си.

Ранее в своих твитах президент Трамп жестко раскритиковал бывшего заместителя главы ФБР Эндрю Маккейба, уволенного в пятницу, за два дня до выхода на пенсию, и бывшего директора ФБР Джеймса Коми, которого Трамп уволил в прошлом году. Трамп обвинил Коми во лжи конгрессу под присягой и назвал личные записи бесед с ним, сделанные Коми, а также предоставленные следствию на днях такие же личные записи, сделанные уволенным Маккейбом, "фейковыми воспоминаниями".