Александр Кольченко уже 10 дней находится в штрафном изоляторе

Крымский активист Александр Кольченко, осужденныйна 10 лет лишения свободы по обвинению в террористической деятельности на территории аннексированного Россией Крыма, с 8 марта находится в штрафном изоляторе в колонии города Копейска. Об этом написала в фейсбуке правозащитница Татьяна Щур.

По её словам, Кольченко поместили туда на 13 суток за, якобы, передвижение без охраны в библиотеку, в столовую - по тем местам, где он и остальные осужденные, как правило, могут ходить свободно. Это формальный повод наказать осуждённого, который выгоден руководству колонии, отмечает правозащитница.

В конце декабря Кольченко отправили в штрафной изолятор за нарушение формы одежды - осужденный не пришил бирку с фамилией на одежду. Кроме того, перед отправкой в ШИЗО Кольченко получил поздравительную телеграмму из консульства Украины.

Александр Кольченко и украинский режиссёр Олег Сенцовбыли задержаны российскими спецслужбами в Крыму в мае 2014 года. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали.

Сенцов и Кольченко признаны правозащитным движением "Мемориал" политическими заключенными. Российские власти включили их в список "террористов и экстремистов".