НАТО переезжает в новую штаб-квартиру в Брюсселе. Переезд состоится после нескольких задержек, вызванных техническими проблемами, сообщает немецкое информационное агентство dpa. Представители НАТО сообщили, что перемещение около 4000 человек, скорее всего, займет 12 недель.

Новый объект находится рядом с существующей штаб-квартирой, которая будет по-прежнему использоваться в переходный период. НАТО заявил, что строительство нового здания штаб-квартиры началось с церемонии закладки фундамента в декабре 2010 года. Новый объект обеспечит помещение для 1500 военнослужащих НАТО, 1700 международных военнослужащих и гражданских сотрудников, 600 сотрудников из различных подразделений НАТО и около 500 посетителей в день.

Первоначальная смета строительства составила 750 миллионов евро (830 миллионов долларов США), но фактические расходы в настоящее время составляют 1,17 миллиарда евро. Открытие планировалось на январь, но было отложено из-за проблем, связанных с новой компьютерной системой комплекса зданий.