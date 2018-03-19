Василий Слонов поздравил россиян с выборами "Ватным Ждуном"

Красноярский художник Василий Слонов поздравил жителей России с выборами президента "Ватным Ждуном", который который с чувством надежды и трепета смотрит на Кремль. "Ватный Ждун поздравляет!!! Он долго ждал... И в священном трепете благословляет ближайшие шесть лет!!!" - написал Слонов в фейсбуке.

Пользователи соцсетей уже окрестили ватное создание Ждуном-2024 и вместе с ним собираются ждать указанной даты.

"Ждуном" в российском интернете назвали скульптуру голландской художницы Маргрит ванн Брифорт. Скульптура представляет собой существо со сложенными на животе руками и печальным выражением лица.

В 2015 году художник Василий Слонов установил "Большое ватное сердце Родины" на площадке у культурно-исторического центра в Красноярске, стал автором концепции "Сибирского сада ватных камней" и создал арт-объект "Рождение ватника".

​Ранее серия плакатов Василия Слонова Welcome! Sochi 2014 (чудовища, скачущие по заснеженным склонам, топоры с портретами Сталина и Путина, балалайка-автомат, матрешка-граната и олимпийские кольца из проволоки) вызвала скандал. Его выставка в Перми была закрыта, а на художника даже попытались завести дело по обвинению в экстремизме.​

В январе 2018 года Слонов создал "берестяной" презерватив к чемпионату мира по футболу. По мнению красноярского , раздавать на соревнованиях в России Durex и Contex "непатриотично".

