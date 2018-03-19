Глава МИД Великобритании Джонсон: Россия запуталась в своей лжи

Отрицание Россией своей причастности к отравлению Сергея Скрипаля становится все более абсурдным. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, выступая в Брюсселе во время встречи с министрами иностранных дел Евросоюза.

По словам Джонсона, "сначала они (россияне) говорят, что никогда не производили "Новичок" (нервно-паралитическое вещество, использованное при отравлении Скрипаля и его дочери), а в другой раз говорят, что производили "Новичок", но запасы его были уничтожены, но некоторые из них таинственно оказались в Швеции, в Чешской Республике, Словакии или даже в Америке или Соединенном Королевстве".

По его словам, Великобритания столкнулась с "классической российской стратегией, направленной на то, чтобы скрыть иглу истины в стоге сена лжи". Однако, как отметил Джонсон, через 12 лет после убийства Александра Литвиненко в Лондоне русским больше никого не удастся обмануть.

Джонсон заявил, что "едва ли есть страна здесь за столом в Брюсселе, которая в последние годы не была бы затронута каким-то зловредным актом или разрушительным поведением России, поэтому наша сила и решимость наших европейских друзей настолько впечатляющи".

Министр отметил, что его "вдохновила сила поддержки Великобритании в отношении инцидента в Солсбери" со стороны союзников. По его оценке, это происходит отчасти потому, что Великобритания действует в соответствии со своими обязательствами по Договору о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия. "Это выглядит большим контрастом в сравнении с тем, как ведут себя русские", - заявил Борис Джонсон.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, выступая в понедельник (19 марта) перед журналистами по прибытии в Совет министров иностранных дел ЕС, заявила, что после доклада Бориса Джонсона на встрече министров ЕС будет принята обновленная позиция ЕС по вопросу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.