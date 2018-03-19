Россия начала учения в Крыму и в южных регионах страны

Россия в понедельник начала ракетные и артиллерийские учения в нескольких регионах, включая самопровозглашенные Абхазию, Южную Осетию, аннексированный Крым и области, прилегающие к украинской границе. Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

В военном ведомстве заявляют, что в учениях задействованы порядка восьми тысяч военнослужащих и почти полторы тысячи единиц военной техники, включая современные системы залпового огня. Военнослужащие также отрабатывают "комбинированный" способ переброски к местам проведения учений – как в составе колонн, так и железнодорожным транспортом.

В Киеве неоднократно называли актом агрессии усиление российского военного присутствия в Крыму после его аннексии в 2014 году. Свою обеспокоенность в связи с проведением российских учений на полуострове и наращиванием сил на границах также выражали страны Запада.