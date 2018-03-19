Националист Дацик получил 3,5 года колонии строгого режима

Суд в Санкт-Петербурге приговорил националиста Вячеслава Дацика к трем с половиной годам колонии строгого режима. В мае 2016 года он напал на салон интим-услуг и выгнал его посетителей на улицу обнаженными.

Дацика признали виновным в нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия, хулиганстве и нанесении побоев, сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Сторона обвинения требовала приговорить националиста к пяти годам колонии.

18 мая 2016 года Вячеслав Дацик, незадолго до этого покинувший колонию, ворвался в салон интим-услуг и заставил его работниц и посетителей пройти по городу обнаженным до отдела полиции. Он также напал на предпринимательницу, остановившуюся в одном из отелей Петербурга.