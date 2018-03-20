Люди-невидимки. Эфир в 21:05

В России 11 с половиной миллионов человек с инвалидностью. Такие данные содержатся в федеральном реестре инвалидов. Впрочем, Министерство труда при разработке социальной политики в отношении инвалидов, причисляет к ним всех маломобильных граждан и называет совсем другую цифру - 40 миллионов человек. Многие из них хотели бы и учиться, и работать, и путешествовать, но часто у них нет невозможности просто выйти из дома.

О праве жить полноценно, невзирая на физические особенности, праве на безбарьерную среду и о том, каких усилий стоит в России людям с ограниченными возможностями здоровья реализовать эти права и добиться внимания чиновников, говорим с руководителем РОО "Яблочко"

Еленой Златогуре и учредителем благотворительного Фонда "Спорт для жизни" Юлией Толкачевой.