Глава НАТО: "Россия пытается дестабилизировать нашу демократию"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в Брюсселе, что Россия неоднократно предпринимала деструктивные действия, направленные на дестабилизацию демократических стран Запада. На фоне продолжения такой политики Столтенберг подтвердил поддержку Лондону и солидарность с союзниками по НАТО. Североатлантический союз предпринимает самое крупное укрепление своих оборонных структур перед лицом российской угрозы. Это, по словам главы НАТО, ответ на безответственное поведение России в Крыму и на востоке Украины. У Лондона, по его словам, есть самые передовые средства для работы с химическими материалами, но, по словам главы НАТО, если понадобится, то союзники окажут все необходимое содействие британским специалистам.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон связал гибель Александра Литвиненко в 2006 году, отравленного советскими агентами в Лондоне несколько лет назад, с общей линией поведения России на международной арене. В эту линию вписывается и попытка убийства Сергей Скрипаля и его дочери, подчеркнул Джонсон.

Нам предстоит противодействовать киберагрессии России и российской пропаганде, заявил глава британского МИД.