Ксения Собчак передала Путину список политзаключённых

Бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак передала действующему главе государства и победителю выборов Владимиру Путину список из 16 человек, которых она считает политзаключенными. Об этом сообщила ее доверенное лицо, политтехнолог Марина Литвинович, информирует "Медуза".

В список вошли:

репрессированные участники "дела 26 марта" Дмитрий Дмитрий Борисов, Станислав Зимовец, Алексей Политиков, Александр Шпаков;

Олег Навальный, осужденный по делу "Ив Роше";

Олег Сенцов и Александр Кольченко, осужденные по обвинению в терроризме;

76-летний сотрудник ЦНИИмаш Владимир Лапыгини авиадиспетчер Петр Парпулов, осужденные за госизмену;

журналист РБК Александр Соколов и Валерий Парфенов, осужденные по делу о референдуме "За ответственную власть";

бывший сотрудник «ЮКОСа» Алексей Пичугин, отбывающий пожизненное заключение за убийство;

блогер из Томска Вадим Тюменцев, осужденный за публикацию роликов в интернете;

активист "Другой России" Юрий Староверов, осужденныйза применение насилия к полицейскому во время акции в Нижнем Новгороде;

64-летний активист Сергей Мохнаткин, осужденный по нескольким уголовным делам;

член КПРФ Сергей Резников, осужденный по статье о хранении наркотиков.

По словам политтехнолога Марины Литвинович и соратника Ксении Собчак, Владимир Путин пообещал рассмотреть этот список. Литвинович заявила, что "главный смысл встречи Собчак с Путиным" состоял в том, чтобы передать президенту просьбу об освобождении политзаключённых.

Другой бывший кандидат в президенты Борис Титов, передал Путину список предпринимателей, скрывающихся в Лондоне от уголовного преследования в России, но по словам Титова, желающих вернуться.