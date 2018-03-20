Швыдкой назвал условие работы Британского совета в России

Британский совет, чья работа в России была прекращена на фоне дипломатического конфликта с Великобританией, может "достаточно быстро" возобновить деятельность. Для этого, как утверждает спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Москва и Лондон должны заключить межправительственное соглашение о принципах работы национальных культурных центров. Об этом Швыдкой рассказал "Коммерсанту".

В беседе с изданием Швыдкой подчеркнул, что Россия не собирается сворачивать или замораживать культурные, образовательные и научные связи с Великобританией. Претензии к Британскому совету, по его словам, сводятся лишь к тому, что организация работала на территории России "без надлежащих правовых оснований". Российские власти считают недостаточным Соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и культуры, принятое в 1994 году. Там не описаны юридический статус, порядок открытия и работы отделений Британского совета в России, пояснил чиновник.

В Британском совете не комментируют ситуацию, но уже начали публиковать перечень отмененных культурных мероприятий.

17 марта Министерство иностранных дел России объявило об ответных мерах на высылку 23 российских дипломатов из Лондона – в связи с делом об отравлении нервно-паралитическим веществом бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Британские власти обвиняют Россию в организации отравления. Москва высылает 23 британских дипломата, закрывает консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в России.

Ряд российских деятелей культуры назвали это решение "не просто опрометчивым, но разрушительным для будущего России".

Британский совет - неполитическая организация, представляющая Великобританию в мире в области науки, культурыи образования, открылся в СССР в 1945 году, но уже через два года был закрыт. В 1992 году Британский совет вернулся в Россию, а десять лет назад были закрыты 13 из 15 его отделений.