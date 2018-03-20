"Его руки развязаны". В США ждут шестилетки противостояния с Путиным

Достаточно убедительная победа Владимира Путина на президентских выборах под антизападными лозунгами, скорее всего, обещает дальнейшее усугубление противостояния между Россией и Соединенными Штатами, если президент Путин не решит сделать первый шаг навстречу Западу. Таков тезис многих американских экспертов, комментирующих результаты президентских выборов в России.

В понедельник представитель Белого дома заявил о том, что администрация Дональда Трампа "не удивлена результатом" президентских выборов в России, и президент Трамп пока не запланировал поздравительный телефонный звонок в Кремль.

В заголовках американских газет – широкий диапазон эмоций: от некоторого удивления от относительно уверенной победы Владимира Путина до призывов не принимать их результаты за чистую монету, поскольку эти выборы невозможно назвать свободными.

Реальная победа Путина – это успех его машины внутренней дезинформации

"Путин получает широкий мандат на свой четвертый срок", – провозглашает New York Times. "Переизбрание на очередной срок приближает Путина на один шаг к пожизненному президентству", – пишет Washington Post. "Россияне, у которых нет альтернативы, предоставили Путину еще шесть лет у власти", – это комментарий на сайте американского общественного радио. "Реальная победа Путина – это успех его машины внутренней дезинформации", – утверждает журнал The Atlantic. "Беззубые жесты не остановят Путина", – настаивает газета Wall Street Journal.

Как говорят собеседники Радио Свобода, главный вывод для западных столиц заключается в том, что противостояние с Западом остается крайне эффективным инструментом воздействия на россиян и это может внушить Владимиру Путин соблазн к новым провокационным акциям.

Эти выборы придадут Путину ощущение того, что его руки сейчас развязаны в большей мере и в том, что касается внутренней политики, и внешней

– Я думаю, что основной урок для Запада состоит в том, что мы должны строить отношения с Россией, исходя из того, что очень конфронтационная, агрессивная внешняя политика, которую ведет Путин, продолжает быть очень популярной среди россиян, для которых важно ощущение того, что Россия является важным международным игроком, противостоящим Западу, – говорит Илан Берман, вице-президент Американского внешнеполитического совета. – Я предполагаю, что эти выборы придадут Путину ощущение того, что его руки сейчас развязаны в большей мере и в том, что касается внутренней политики, и внешней. И он сейчас может действовать без опасений относительно общественной реакции на его вмешательство в конфликт на Востоке Украины или в Сирии или даже в других местах. Самое главное, эти выборы были референдумом о его руководстве в момент резкой конфронтации с Западом, и он взял однозначный верх на этом референдуме.

То, что давление западных столиц, судя по всему, сплачивает за спиной Владимира Путина значительную часть российского электората, не должно останавливать Вашингтон и его союзников, считает Илан Берман.

На внешнеполитические операции Кремля должен быть дан решительный ответ, на каждую из них

– США и их союзники должны подвергать санкциям россиян, имеющих отношение к вмешательству в американский политический процесс или вмешательству в дела соседних с Россией стран. И, я думаю, эти санкции необходимо расширять во взаимодействии с нашими союзниками. Никто не рассчитывал на то, что санкции повлекут некие серьезные внутриполитические последствия для Владимира Путина. Разговор лишь идет о том, что на внешнеполитические операции Кремля должен быть дан решительный ответ, на каждую из них. И с новой победой Путина этот вопрос становится более актуальным. Мы должны действовать гораздо более решительно, чем действовали до сих пор.

При этом сравнительно высокий уровень популярности Владимира Путина, несмотря на ухудшающуюся экономическую ситуацию в стране, не удивляет Илана Бермана:

Он пока сумел предотвратить кризисную ситуацию, которая заставила бы людей выйти на улицы и бросить вызов его правлению

– Я думаю, существует правило в политике: люди, у которых нет ничего, обычно радикализованы. Те, у кого есть немного, придерживаются консервативных взглядов, потому что они опасаются, что потеряют то немногое, что у них есть. Президентские выборы в России продемонстрировали, что ситуация в стране не столь плоха для среднего россиянина, чтобы спровоцировать существенные политические протесты. Это именно тот баланс, который Путину удалось поддерживать до сих пор. Хотя страна очень далека от процветания и в экономическом и в политическом смысле, он пока сумел предотвратить кризисную ситуацию, которая заставила бы людей выйти на улицы и бросить вызов его правлению, – говорит американский политолог Илан Берман.

Президенту Путину стоит ожидать усиления давления со стороны Вашингтона и его союзников, если Кремль не решит отказаться от стратегии противостояния с Западом, которая пока приносила ему значительные политические дивиденды. Так считает американский политолог Ричард Вайц из Гудзоновского института в Вашингтоне:

– К сожалению, в течение последних десяти лет любая попытка перезагрузки отношений с Россией со стороны Запада, превратно воспринималась российским руководством, которое считало, что оно теперь может требовать предотвращения расширения НАТО или свободы действий подобных тому, что случилось в Южной Осетии или Восточной Украине. Российскому президенту не приходило в голову, что будущее отношений зависит от его собственного поведения. Ничего в этом смысле не изменилось.

Когда к власти в Кремле придет лидер с другими внешнеполитическими взглядами, тогда Запад сможет пойти на ответные шаги

Я подозреваю, что мы станем свидетелями продолжения давления на Кремль со стороны Запада. Мы видим, что режим санкций ужесточается, НАТО намеревается увеличить свое присутствие в странах, граничащих с Россией в ответ на российские действия в отношении Украины. На мой взгляд, мы будем продолжать находиться в состоянии некоего "холодного мира" в отношениях с Москвой, пока не произойдет смены правительства в России. Когда к власти в Кремле придет лидер с другими внешнеполитическими взглядами, тогда Запад сможет пойти на ответные шаги. Я опасаюсь, что до тех пор, пока Путин остается у власти, ничего не изменится, хотя бы по причине исторического багажа, препятствующего нормальным отношениям.

Ричард Вайц, считает, что при желании Владимир Путин мог бы позволить себе после убедительной победы на выборах пойти на компромиссы с Западом, но он, скорее всего, имеет другие планы на ближайшие шесть лет:

– Он вряд ли хочет развернуться к Западу. Он смотрит в другом направлении. Это мечты о России, следующей свои путем, евразийской крепости, играющей на противоречиях внутри западного сообщества и пытающейся выгадать что-то на этом для себя. Хотя, он вполне мог бы сейчас повернуться лицом к Западу и предложить компромиссы, скажем, касательно противоракетной обороны или Украины, говорит Ричард Вайц.