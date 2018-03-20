Cambridge Analytica заподозрили во вмешательстве в выборы по всему миру

Британская аналитическая компания Cambridge Analytica, которую ранее обвинили в незаконном использовании данных 50 миллионов пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа, вмешивалась в выборы в нескольких странах, утверждает телеканал Channel 4.

По данным проведенного телеканалом расследования, Cambridge Analytica участвовала в более чем 200 предвыборных кампаниях по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине. В расследовании отмечается, что компания прибегала к взяткам и распространению ложной информации и компромата о кандидатах.

В понедельник Channel 4 показал снятое скрытой камерой видео разговора с руководителем компании Александром Никсом, в котором он рассказывает, как его компания может дискредитировать политиков в интересах своих клиентов. Для расследования репортер телеканала выдавал себя за клиента, якобы хотевшего нанять Cambridge Analytica для помощи кандидату на выборах в Шри-Ланке.Никс заявил, что компания может подкупить конкурирующего кандидата и затем опубликовать видео разговора с ним. Он также сказал, что домой к конкуренту можно отправить девушек.

Официальный представитель Cambridge Analytica отрицал использование в работе взяток и провокаций. В компании утверждают, что репортер неверно представил содержание записанных разговоров, что они лишь "разыграли несколько нелепых вымышленных сценариев".

В Великобритании начато расследование в отношении Cambridge Analytica. Её обвиняют в том, что она использовала данные более чем 50 миллионов пользователей Фейсбук без их согласия для изучения предпочтения избирателей в интересах кампании Дональда Трампа и рассылки пользователям политической рекламы с целью повлиять на их предвыборные настроения.

На прошлой неделе Фейсбук блокировал аккаунт Cambridge Analytica.

