Во Франции задержан бывший президент Николя Саркози

Полиция Франции задержала бывшего президента Николя Саркози. Как сообщает Рейтер со ссылкой на судебные источники, задержание связано с финансированием его избирательной кампании 2007 года.

Дело о предполагаемом финансировании властями Ливии предвыборной кампании Саркози было открыто еще в апреле 2013 года, пишет Lе Monde. Бывший президент Франции был сегодня взят полицией под стражу, когда явился на слушания по делу. В течение 48 часов ему должна быть избрана мера пресечения.

Весной 2012 года на сайте издания Mediapart появилось сообщение со ссылкой на бывшего представителя ливийских спецслужб о том, что режим свергнутого диктатора Муамара Каддафи предложил 66 миллионов долларов для финансирования предвыборной кампании Саркози. Власти Ливии заявили, что документ сфабликован. Саркози также категорически опроверг это сообщение и пригрозил Mediapart иском.

В июле 2014 года Саркози уже задерживали для допроса по делу о злоупотреблении полномочиями.

Николя Саркози занимал пост президента Франции с 2007 по 2012 годы. На президентских выборах 2012 года он проиграл кандидату от Социалистической партии Франсуа Олланду. Ранее сообщалось, что Саркози могут привлечь к суду по обвинению в незаконном финансировании его неудавшейся предвыборной кампании в 2012 году.