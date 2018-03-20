Прокуратура просит 9 лет колонии для историка Юрия Дмитриева

Прокуратура потребовала приговорить главу карельского отделения "Мемориала", историка Юрия Дмитриева к девяти годам колонии строгого режима по делу об изготовлении детской порнографии. Об этом Радио Свобода сообщил адвокат Виктор Ануфриев, представляющий интересы обвиняемого.

Следующее заседание суда состоится в четверг, а выступление Дмитриева с последним словом назначено на 27 марта, уточнил адвокат.

В феврале психиатрическая экспертиза не нашла у Юрия Дмитриева отклонений. Эксперты признали, что правозащитник здоров и не является педофилом. До этого они подтвердили, что фотографии, которые фигурируют в деле историка, не являются порнографическими и были сделаны в иных целях.

В конце января Дмитриева выпустили из следственного изолятора под подписку о невыезде.

Главу карельского "Мемориала" арестовали в декабре 2016 года. Поводом для возбуждения дела против историка стали фотографии обнаженной приемной дочери, которые тот хранил на компьютере. 2 марта 2017 года ему предъявили обвинения в развратных действиях, незаконном приобретении оружия и фотосъемке в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Защита настаивает, что фотографии Дмитриев делал, чтобы фиксировать физическое развитие девочки. "Мемориал" считает дело Дмитриева сфабрикованным. 27 января его выпустили из следственного изолятора под подписку о невыезде.