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Главный американский военачальник генерал Данфорд посетил Афганистан

Генерал Джозеф Данфорд

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд посетил Афганистан для оценки военной кампании, которая там идет. Военная кампании в Афганистане, проводимая США и союзниками, направлена на победу афганских войск над талибами и другими повстанцами.

Данфорд заявил, что хочет понять цели боевых действий на ближайшие месяцы, в ходе которых коалиция под руководством США может переломить ситуацию в Афганистане. Данфорд совершает поездку с большой командой, которая включает старших должностных лиц, специализирующихся на разведке, стратегии и логистике.

На прошлой неделе министр обороны США Джим Мэттис побывал в Афганистане и обсуждал возможность переговоров талибов с афганским правительством.


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