Главный американский военачальник генерал Данфорд посетил Афганистан

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд посетил Афганистан для оценки военной кампании, которая там идет. Военная кампании в Афганистане, проводимая США и союзниками, направлена на победу афганских войск над талибами и другими повстанцами.

Данфорд заявил, что хочет понять цели боевых действий на ближайшие месяцы, в ходе которых коалиция под руководством США может переломить ситуацию в Афганистане. Данфорд совершает поездку с большой командой, которая включает старших должностных лиц, специализирующихся на разведке, стратегии и логистике.

На прошлой неделе министр обороны США Джим Мэттис побывал в Афганистане и обсуждал возможность переговоров талибов с афганским правительством.



