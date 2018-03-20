Кремль отказался отвечать на слова Макаревича о "злобных дебилах"

Кремль отказался комментировать высказывание музыканта Андрея Макаревича о том, что государственная пропаганда превращает россиян в "злобных дебилов". "Это не наш вопрос, мы никак не хотели бы участвовать в этом обсуждении", – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

18 марта Макаревич опубликовал в Фейсбуке пост, посвященный его поездке в США. "Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило – насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше – они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное", – написал музыкант. Позднее в комментариях под этим постом он добавил: "Ей-богу, мне кажется они (российская государственная пропаганда. – Прим.) открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов".

После этого с критикой в адрес Макаревича выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он заявил, что "злобные дебилы" – это сам музыкант и его друзья, а "русские люди – прекрасные, добрые и сердечные". На высказывание Макаревича также отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Сам Макаревич назвал реакцию на его высказывание "волной говна". Лидер "Машины времени" подчеркнул, что он говорил "злобных дебилах" именно в контексте диалога о государственной пропаганде.

Уже после критики в адрес Макаревича в его защиту выступил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник.

Музыканта также поддержал поэт Орлуша (Андрей Орлов):

Андрей Макаревич в 2014 году выступил против аннексии Крыма и вмешательства России в войну в Донбассе. Российские политики, а также государственные телеканалы после этого неоднократно называли его "предателем". Во многих городах были отменены концерты музыканта. После этого лидер "Машины времени" обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить поток "грязи и клеветы".