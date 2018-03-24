Религия и гуманизм. Эфир в 17:05

Насколько гуманна религия, насколько религиозен гуманизм? Возможен ли их союз? Об этом в программе «С христианской точки зрения» говорят Ярослав Головин, президент Российского гуманистического общества, и Дарья Косинцева, автор книги «Меньше ада». Эфир в 17:05.