Борис Джонсон: "У нас неприятный опыт с Россией"

Великобритания извлекла уроки из отравлений Александра Литвиненко и Сергея Скрипаля, Лондон будет оказывать давление на Россию. Такую позицию выразил в интервью "Немецкой волне" глава британского МИД Борис Джонсон. Министр подчеркнул, что Британия сохраняет уважительное отношение к российскому народу. Однако, за деятельность российского государства несёт ответственность президент Владимир Путин, считает Джонсон. По его словам, Путин не может дистанцироваться от этой ответственности.

На вопрос, почему заявления, осуждающие Россию, были сделаны, не дожидаясь результатов расследования, Борис Джонсон ответил:

- У нас очень неприятный опыт с Россией, с тем, как российское государство при Путине ведет себя, когда возникают проблемы, подобные этой. 12 лет назад в Лондоне произошло покушение на Александра Литвиненко. Тогда это было чрезвычайное событие. Использовался полоний. Великобритания продвигалась чрезвычайно медленно и с чрезвычайной деликатностью в расследовании. Мы решили сотрудничать с российской системой правосудия, чтобы добиться экстрадиции мистера Лугового и мистера Ковтуна, - главных подозреваемых в отравлении. Но в конечном счете мы получили насмешливый саркастический отказ от участия в нашем судебном процессе. Сейчас мы сочли, что очень важно принять решение и показать, что если вы намерены безответственно использовать нервно-паралитическое вещество такого типа, которое не применялось в Европе с момента окончания Второй мировой войны, и делаете это в Солсбери, в графстве Уилтшир, то столкнетесь с дипломатическими последствиями.

По словам британского министра, специалисты из лаборатории "Портон Даун" в своих выводах были совершенно категоричны. "Я спросил ответственного сотрудника лаборатории: вы уверены? И он ответил, что сомнений нет", сказал глава британского МИД.

Полностью интервью Жанны Немцовой с Борисом Джонсоном опубликовано на сайте медийной компании "Немецкая волна".