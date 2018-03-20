Трамп поздравил Путина с победой на выборах президента России

Президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с очередной победой на президентских выборах в России, передает NBC News со ссылкой на представителя Белого дома. Подробностей разговора лидеров стран телеканал не приводит.

О звонке Трампа также сообщается на официальном сайте президента России. Там сказано, что главы государств "высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях", а также подчеркнули "важность усилий по ограничению гонки вооружений".

"В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях", – утверждается на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Трамп знает о победе Путина, но не планирует звонить российскому лидеру. Отвечая на вопрос, были ли выборы в России свободными и честными, в Белом доме заявили лишь, что не удивлены результатами голосования.

По официальным данным, Путин на президентских выборах набрал почти 77 процентов голосов. Главного политического оппонента президента – оппозиционера Алексея Навального – к участию в выборах не допустили, а в день голосования "за" Путина, предположительно, было вброшено около 10 миллионов бюллетеней.